NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel angesichts eines Gesetzesvorschlags der EU-Kommission zur Entlastung der Verbraucher von hohen Energiepreisen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Details entsprächen dem am Vortag schon gesehenen Entwurf, schrieb der Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Top-Favoriten in der Energiebranche bleiben vorerst spanische Versorger und Enel. Diese seien "sichere Häfen", da sie bereits staatlichen Eingriffen unterliegen und daher mehr Sicherheit bieten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 15:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

