Es schien schon fast so, als könnten die Anleger die nicht enden wollenden Sorgen rund um Inflation und steigende Zinsen etwas hinter sich lassen. Freitag und Montag brachten an den Märkten zunächst kräftige Erholungen mit sich. Mit der guten Stimmung hatte es sich gestern aber erledigt, nachdem neue Inflationsdaten aus den USA bekannt wurden.Dort war die Teuerungsrate im Vergleich zum Vormonat zwar leicht rückläufig. Allerdings ging es weniger steil nach unten, als es die meisten erwartet bzw. gehofft hatten. In der Folge rechnen Beobachter mit einem ...

