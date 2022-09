Nach einem uneinheitlichen Start mit folgenden Gewinnen sind die großen US-Indizes am Mittwoch zur Closing Bell dann doch wieder zurück gefallen. Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag bleiben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig. Immerhin gibt es einige positive Ausreißer nach oben. Der Dow Jones Industrial ließ sich nur zeitweise auf einen zaghaften Erholungsversuch ein: Zum Schluss lag er leicht mit 0,1 Prozent im positiven Terrain bei 31.135 Punkten. Im Handelsverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...