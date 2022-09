New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren,war die bevorzugte Kleidung von Supermodel Emily Ratajkowski, die am 23. August auf dem Weg zu einem Konzert in den Straßen von New York mit dem Minimalist Aesthetic Silk Poppy Skirt (https://www.lilysilk.com/us/minimalist-aesthetic-silk-poppy-skirt.html?cs=catalogimagehref) von LILYSILK gesichtet wurde.Ratajkowski, amerikanisches Model sowie Schauspielerin und Autorin, sah so stylisch aus, dass mehrere Top-Medien über ihren Streetlook berichteten, unter anderem die britische Vogue (https://www.vogue.co.uk/news/article/emily-ratajkowski-corset-cowboy-boots), die niederländische Elle (https://www.elle.com/nl/lifestyle/lifestyle-nieuws/a41036245/emily-ratajkowski-badpak-minirok/) und Harper's Bazaar (https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a40978016/emily-ratajkowski-cowgirl-boots-bustier-street-style/), in denen es hieß, sie habe "das romantische Ensemble mit einem Paar schwarzer kniehoher Cowgirl-Stiefel aufgepeppt." Emily Ratajkowski war bereits auf dem Laufsteg der Pariser Modewoche und der Mailänder Modewoche zu sehen. Anfang dieses Jahres nahm sie auch an der Fernseh-Talkshow ZIWE teil, in der es um die Stärkung der Rolle der Frau ging.Bei diesem ultracoolen Midirock aus Seide, der von der minimalistischen Ästhetik der 90er Jahre inspiriert ist, trifft Moderne auf Klassik. Der Schrägschnitt des Bestsellers aus der Frühjahrskollektion 2022 von LILYSILK sorgt für Komfort und Bewegung und macht ihn zu einem idealen Kleidungsstück für zu Hause, das einen Hauch von Luxus versprüht, oder aber als gehobenes Essential für den Terminkalender im Frühjahr. Kombiniert mit dem passenden Osmanthus-Shirt von LILYSILK aus der selben Kollektion ist das Styling einfacher und modischer als je zuvor."Emily Ratajkowski tritt in einem wirklich frischen Look auf", so David Wang, CEO von LILYSILK. "Seide steht seit jeher für Eleganz, Weiblichkeit und Mode, aber jetzt peppen wir die Damengarderobe mit unseren edlen Seidenteilen wie dem Silk Poppy Skirt auf. Wir hoffen, dass noch mehr Menschen ihren Stil und ihre Persönlichkeit mit LILYSILK zum Ausdruck bringen können."LILYSILK wird nur aus feinsten Naturfasern hergestellt und möchte die Menschen dazu inspirieren, ein spektakuläres Leben zu führen - und die Stars stimmen zu. In den letzten Monaten wurden mehrere prominente Persönlichkeiten wie Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html), Nina Dobrev (https://www.prnewswire.com/news-releases/nina-dobrev-wears-chic-and-cozy-lilysilk-outfits-while-snuggling-with-her-dog-maverick-on-instagram-301440974.html) und Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) gesichtet, die in LILYSILK absolut spektakulär aussehen.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um die Umwelt zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897202/Emily_Ratajkowski_stylish_LILYSILK_Silk_Poppy_Skirt_New_York.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,sherry@bybest.cn,+86-18068818410Original-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5321292