San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der neue 8U-Server mit NVIDIA H100/A100-GPUs steigert die KI-Leistung mit einer verbesserten thermischen Dichte, die zu einem geringeren Stromverbrauch, einem zuverlässigen Betrieb bei höherer DC-Temperatur und maximaler Flexibilität führt - Front- und rückseitige E/A, Unterstützung für AC- oder DC-Stromversorgung, Flüssigkeitskühlung und ist sowohl für aktuelle als auch für die nächste Generation von CPUs und GPUs ausgelegtSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigt seinen fortschrittlichsten GPU-Server an, der acht NVIDIA® H100 Tensor Core GPUs enthält. Dank seines fortschrittlichen Luftstromdesigns ermöglicht das neue High-End-GPU-System höhere Einlasstemperaturen, wodurch die Gesamtstromverbrauchseffektivität (PUE) eines Rechenzentrums gesenkt und gleichzeitig das absolut höchste Leistungsprofil beibehalten wird. Darüber hinaus erweitert Supermicro sein Angebot an GPU-Servern mit diesem neuen Universal GPU Server, der bereits der größte in der Branche ist. Supermicro bietet jetzt drei verschiedene Universal GPU-Systeme an: den 4U-, den 5U- und den neuen 8U 8GPU-Server. Die Universal GPU-Plattformen unterstützen sowohl aktuelle als auch zukünftige Intel- und AMD-CPUs - bis zu 400W, 350W und mehr."Supermicro ist führend in der Branche mit einem extrem flexiblen und hochleistungsfähigen GPU-Server, der mit den leistungsstarken NVIDIA A100 und H100 GPUs ausgestattet ist", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Dieser neue Server unterstützt die nächste Generation von CPUs und GPUs und ist mit maximaler Kühlkapazität im gleichen Gehäuse konzipiert. Wir suchen ständig nach innovativen Wegen, um unserem wachsenden Kundenstamm umfassende IT-Lösungen zu bieten."Der 8U-Server wurde für vielfältige und rechenintensive Workloads entwickelt, die für maximale Leistung in Rechenzentren ausgelegt sind. Das neue 8U-GPU-System enthält hochleistungsfähige NVIDIA H100-GPUs. Mit einer maximalen Speicherkapazität von 8 TB können große Datensätze im Speicher gehalten werden, was eine schnellere Ausführung von KI-Trainings- oder HPC-Anwendungen ermöglicht. Darüber hinaus ist die fortschrittliche Architektur für die GPU-zu-GPU-Kommunikation ausgelegt, wodurch die Zeit für KI-Training oder HPC-Simulationen verkürzt wird. Mit NVIDIA GPUDirect® Storage können die GPUs außerdem direkt auf die Daten zugreifen, was die Effizienz weiter steigert.Das innovative Luftstromdesign reduziert die Lüfterdrehzahlen, was zu einer geringeren Geräuschentwicklung im Rechenzentrum, einem niedrigeren Stromverbrauch und geringeren Gesamtbetriebskosten führt. Darüber hinaus unterstützt das System sowohl AC- als auch DC-Stromversorgung, einschließlich der Unterstützung von Standard-OCP-DC-Rack-Konfigurationen.Supermicro unterstützt offene Standards und hält sich an die offene Stromversorgungsspezifikation, um den Kunden zu versichern, dass die neuesten Server von Supermicro schnell geliefert und beim Kunden installiert werden können, was zu einer schnelleren Produktivität führt.Um mehr über Supermicro GPU Server mit dem NVIDIA A100 zu erfahren, besuchen Sie bittehttps://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidiaUm mehr über Supermicro GPU Server zu erfahren, besuchen Sie bittehttps://www.supermicro.com/en/products/gpuInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Grafikprozessoren, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.