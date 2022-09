Die physischen Silberbestände schrumpfen seit Monaten in London zusammen. Da braut sich was Großes am Silbermarkt zusammen.

Liebe Leserinnen und Leser!

beim Silber braucht sich was zusammen. Die physischen Lagerbestände in London gehen seit 14 Monaten zurück und es wird immer mehr verbraucht als produziert werden kann. Die Pleite von Great Panther Silver, einem kleinen Silberproduzenten zeigt schön, dass die Produzenten mit höheren Kosten das nicht mehr lange durchhalten.

Quelle: LBMA London, physische Silberbestände

In diesen Beständen sind auch die ETF Bestände erfasst, sodass hier nur noch ein Bruchteil für den freien Markt zur Verfügung steht. Kommt es nun zum lang ersehnten Schwur an den Märkten? Denn anders als im Gold, ist Silber ein Industriemetall.

Solarpanelproduktion USA:

Quelle: US Global Investors Newsletter

Wie man schön sieht geht in den USA wie überall auf der Welt die Photovoltaik Nutzung durch die Decke. Ein Gigawatt Solar braucht ca. 2 bis 2,2 Mio. Unzen Silber! Das heißt im Jahr 2025 brauchen alleine die USA bereits rund 100 Mio. Unzen Silber dafür. Da ist noch kein Elektroauto mit eingerechnet.

Das sieht ganz nach einem Nachfrageschock für Silber aus und den kann man nicht mit Papier beliefern sondern mit echten Unzen! Könnte lustig werden.

Der Silberchart im Point and Figure:

Quelle: Stockcharts und Swiss Resource Capital AG

Silber hat seinen Boden gefunden. Die orangenen Linien stellen Kursziele dar. Ab 32 USD pro Unzen Silberpreis ist ein Aubruch vollzogen der uns dann bis auf 53 USD führen sollte.

Also ran ans physische Silber und an gute Aktien!

Vizsla Silver ist die erste Aktie die wir Ihnen ans Herz legen wollen.

Das Unternehmen entwickelt sien Vorkommen in Mexiko und wird zum Jahresende eine aktualisierte Ressource bringen. Wir gehen von mindestens dann 180 Mio. Unzen Silber aus. Das Unternehmen sollte dann seinen Weg in die Produktion schnell vorran bringen. Wir gehen von einer Produktionsaufnahme in 2025 aus.

Das nächste Unternehmen ist Summa Silver, ein Explorer in Nevada mit sensationellen Grundstücken und Bohrergebnissen.

Der Chart hat auch hier einen Boden gefunden und man ist bereits durch die 50 Tageslinie durch gegangen. Wir sehen Kurse von 1,50 CAD als nächstes Ziel an und längerfristig ca. 3 CAD.

MAG Silver ist ein alter Bekannter und man ist bereits in der Vorproduktion in Mexiko. Gestern meldete das Unternehmen nun endlich den finalen Stromanschluss sodass man in Q4 2022 dann die volle Produktion mit den eigenen Anlagen auf Juanicipio aufnehmen kann. Die AISC pro Unze Silber sehen wir bei 6-7 USD pro Unze nur! Das Unternehmen hat keine Schulden.

Ein erstes Kursziel liegt bei rund 23 CAD, längerfristig gehen wir eher von 31 CAD bis 35 CAD aus.

Silber könnte vor einem massiven Ausbruch stehen, denn die physischen Bestände lassen ahnen, was es heißt wenn kaum etwas gelifert werden kann was man aber dringend physisch braucht!

Die jungen Terminmarkthändler leben oft in einer eigenen Welt aber der physische Markt könnte eine Short Squeeze tatsächlich erzwingen...

Wir werden sehen. Mit den oben genannten Aktien macht man nichts falsch. Ich bin auch Aktionär aller Unternehmen!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

