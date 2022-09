LoadSpring Solutions, Inc. hat als führendes Unternehmen im Bereich Projektplattformlösungen eine strategische Mehrheitsbeteiligung von Blattner Technologies übernommen. Blattner Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter von Predictive TransformationTM Dienstleistungen und Tools in den Bereichen Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelle Erkenntnisse zu sein.

Die Partnerschaft von LoadSpring mit Blattner Technologies passt zu unserem Branchenfokus, der sich auf die digitale Transformation und die Förderung von Datennutzung, Analytik, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz konzentriert. Blattners Fokus auf KI und prädiktive Technologien wird dazu beitragen, die nächste Generation von Fortschritten bei unseren Kunden voranzutreiben.

"Die heutige Investitions-Bekanntgabe wird LoadSpring in die Lage versetzen, seine Vision, die Projektsteuerungsbranche in eine Zukunft zu führen, die sie anstrebt, noch zügiger umzusetzen. Diese neue Partnerschaft, die auch die zusätzliche Vorstandsmitgliedschaft einschließt, wird unsere Plattformentwicklung und die KI/Analytik-Technologie-Innovation beschleunigen, um eine schnellere geografische und Branchenexpansion zu ermöglichen und das Potenzial von LoadSpring wirklich zu erschließen. Gemeinsam werden unsere Expertise in der Bereitstellung globaler Cloud-Lösungen für projektbasierte Unternehmen und die Expertise unseres neuen Partners im Aufbau von Unternehmen die Lösungen der nächsten Generation für unsere Kunden zur Verfügung stellen", erklärt Eric Leighton, Präsident und CEO von LoadSpring Solutions, Inc.

Russ Blattner, CEO von Blattner Technologies, sagt: "LoadSpring hat die Ressourcen und Tools, um die Liste der Unternehmen zu ergänzen, die Blattner Technologies in unserer Mission übernimmt, ein prädiktives Transformationsmodell zu bauen, das unsere Kunden von den Grundlagen des Datenmanagements und der Analytik zur Operationalisierung von KI/ML und echter prädiktiver Analytik im gesamten Unternehmen führt."

Die weltweiten Niederlassungen und Management-Teams von LoadSpring bleiben bestehen, wobei Eric Leighton seine Führungsrolle als Präsident und CEO beibehält. Die Vertreter von Blattner Technologies, Russ Blattner und John Leschorn, sowie Terrance Berland, Mitbegründer von Unicorn Lion, LLC, werden dem LoadSpring Vorstand beitreten und ihre operative und technologische Vision zur Verfügung stellen, um Kundenlösungen in die Zukunft zu führen.

"Diese Investition kombiniert eine sichere technologische Infrastruktur mit Tools und Analysen der nächsten Generation, um ein wirklich einzigartiges Lösungsangebot für Kunden zu gestalten. Dies ist eine Branche, die sich weiterentwickeln wird, da Unternehmen die Leistung der Kontrolle und Auswertung ihrer Daten immer besser verstehen und sich an Partnern orientieren, die ihnen Komplettlösungen und nicht nur Teile davon anbieten können", sagt Terrance Berland, Mitglied des Forbes Technology Council.

Über Blattner Technologies

Nashville, TN Blattner Technologies Aufbauend auf der 115-jährigen Innovationsgeschichte der Blattner-Unternehmensfamilie ist Blattner Technologies bestrebt, der führende Anbieter von Predictive TransformationTM Dienstleistungen und Tools in den Branchen Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu sein.

Über LoadSpring

Das 1999 gegründete Unternehmen LoadSpring ist ein globaler Projektmanagement-Anbieter, der fortschrittliche gemanagte Cloud-Services zur Verfügung stellt. LoadSpring bietet Expertenlösungen für Projektmanagement und -kontrolle, schnellen Zugang zu Daten und Business Intelligence sowie Hunderte von erstklassigen projektbasierten Anwendungen. Die Datensicherheit wird über die SOC 2 Typ II Sicherheitszertifizierung gewährleistet, die eine undurchdringliche Cloud-Umgebung zur Verfügung stellt. LoadSpring-Kunden und -Partner erhalten über unsere firmeneigene Projektplattform eine höhere Produktivität und einen höheren ROI, während ihre IT-Abteilungen entlastet werden.

