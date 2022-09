Harris Williams, eine weltweit tätige, auf M&A-Beratung spezialisierte Investmentbank, gibt bekannt, dass sie die PharmaLex Group (PharmaLex) bei ihrem bevorstehenden Verkauf an AmerisourceBergen berät. PharmaLex, ein Unternehmen der AUCTUS Capital Partners AG (AUCTUS), ist ein führender Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche weltweit. Die Transaktion wird von Paul Hepper, Julian Feneley, Cheairs Porter, Stephan Doering, Christopher Duerolf und Jason Sarro von der Harris Williams Healthcare Life Sciences (HCLS) Gruppe betreut.

"Wir glauben, dass PharmaLex gut positioniert ist, um weiterhin vom Wachstum des Outsourcings von Pharma-, Biotech- und Medtech-Unternehmen zu profitieren, die mit einer zunehmenden Steigerung der regulatorischen Anforderungen konfrontiert sind", sagt Paul Hepper, Geschäftsführer bei Harris Williams. "PharmaLex ist ein differenzierter Anbieter, der weiterhin erheblich vom Rückenwind des Marktes in diesem Sektor profitieren wird, und wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg und das Wachstum des Unternehmens mit AmerisourceBergen zu sehen."

"Das PharmaLex-Team hat hervorragende Arbeit geleistet und eine internationale, technologiegestützte, auf Regulierungsfragen fokussierte Plattform für funktionale Lösungen gebaut", sagte Julian Feneley, Geschäftsführer bei Harris Williams. "Es ist eine Freude, mit den Teams von PharmaLex und AUCTUS an dieser Transaktion zu arbeiten, und wir glauben, dass PharmaLex mit AmerisourceBergen eine fantastische neue Heimat gefunden hat."

"Wir freuen uns sehr, PharmaLex in unseren Büros in Frankfurt, London und Richmond zu vertreten", sagt Cheairs Porter, Geschäftsführer bei Harris Williams. "Durch die geografisch übergreifende Arbeit sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Beratung zu liefern, die auf die globale Reichweite von PharmaLex zugeschnitten ist, welche zu einem idealen Ergebnis für alle Parteien führt."

Mit einem globalen Team von Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Regulierung, Sicherheit und Compliance (GxP) begleitet PharmaLex seine Kunden von der frühen strategischen Planung und den nicht-klinischen Anforderungen über die klinische Entwicklung, die Einreichung von Zulassungsanträgen bis hin zu den Aktivitäten nach der Zulassung und der Betreuung nach der Markteinführung. Die Experten von PharmaLex verwenden technologiegestützte Lösungen, um ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern und ihre Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen. Die globale Präsenz des Unternehmens, die einheimische Expertise und das High-Touch-Engagement-Modell reduzieren das Ausführungsrisiko für die Kunden, liefern einen einzigartigen Wert und helfen bei der Lösung der größten und komplexesten regulatorischen Herausforderungen des Life-Science-Branche. PharmaLex hat bis heute 37 strategische Akquisitionen abgeschlossen und hat mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 65 Niederlassungen in über 30 Ländern.

Mit rund 350 Beteiligungen in den letzten 20 Jahren ist AUCTUS das aktivste Unternehmen für den deutschsprachigen Mittelstand. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 und 150 Millionen Euro. Mehr als 20 erfahrene AUCTUS-Beteiligungsexperten managen derzeit rund 45 Plattformbeteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro.

AmerisourceBergen fördert einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt, indem es die Entwicklung und Bereitstellung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten vorantreibt. Als ein führendes globales Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf den Vertrieb von Arzneimitteln und Lösungen für Hersteller, Apotheken und Anbieter spezialisiert hat, stellt AmerisourceBergen unvergleichliche Barrierefreiheit, Effizienz und Zuverlässigkeit für die Gesundheit von Mensch und Tier zur Verfügung. Die weltweit 42.000 Teammitglieder des Unternehmens erbringen die erforderliche Leistung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AmerisourceBergen sind in ihrer Verantwortung vereint, eine gesündere Zukunft zu gestalten. AmerisourceBergen ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden US-Dollar auf Platz 10 der Fortune 500 gelistet.

Harris Williams, eine auf M&A-Beratung spezialisierte Investmentbank, vertritt Verkäufer und Käufer von Unternehmen weltweit über kritische Meilensteine hinweg und stellt eine durchdachte Beratung während des Lebenszyklus ihrer Unternehmen zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit über Branchen und Regionen hinweg hilft das Unternehmen seinen Kunden, Ergebnisse zu erzielen, die ihre Zielsetzungen unterstützen und strategisch Werte gestalten. Harris Williams hat sich zu exzellenter Leistung und zum Aufbau dauerhafter, geschätzter Beziehungen verpflichtet, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Harris Williams ist eine Tochtergesellschaft der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC).

Die Harris Williams HCLS Group hat Erfahrung in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Gesundheitsdienstleister, Kostenträger und Kostenträgerdienste, ausgelagerte pharmazeutische Dienstleistungen, Lieferketten für medizinische Geräte, IT im Gesundheitswesen und Pharmazie. Mehr Informationen über die HCLS Group und andere unlängst abgeschlossene Transaktionen finden Sie auf der Harris Williams Website im Bereich HCLS Group.

Harris Williams LLC ist ein eingetragener Broker-Dealer und Mitglied von FINRA und SIPC. Harris Williams Co. Ltd ist ein nach englischem Recht gegründetes Unternehmen mit beschränkter Haftung mit Sitz in 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, Vereinigtes Königreich, eingetragen beim Registrar of Companies für England und Wales (Registrierungsnummer 07078852). Harris Williams Co. Ltd. ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Harris Williams Co. Corporate Finance Advisors GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter HRB 107540 eingetragen. Die eingetragene Adresse lautet Bockenheimer Landstraße 33-35, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland (E-Mail Adresse: hwgermany@harriswilliams.com). Geschäftsführer/Direktoren: Jeffery H. Perkins, Paul Poggi. (MwSt.-Nr. DE321666994). Harris Williams ist ein Handelsname, unter dem Harris Williams LLC, Harris Williams Co. Ltd. und Harris Williams Co. Corporate Finance Advisors GmbH tätig sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005892/de/

Contacts:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Julia Moore unter media@harriswilliams.com.