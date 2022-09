Der DAX, der mit 13.131 Punkten bereits 0,4 Prozent tiefer in den Handel gestartet ist, weitet seine Verluste im Tagesverlauf aus und liegt am späten Nachmittag bereits mit 1,4 Prozent im Minus bei 13.010 Punkten. Die US-Börsen, die gestern einen der größten Kurseinbrüche der letzten zwei Jahre erlebten, starten moderat höher in den Handel. Von...

Den vollständigen Artikel lesen ...