Wien (pta017/15.09.2022/10:20) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex oder die Gesellschaft) wurde aufgrund von Umsätzen von Tochtergesellschaften in Russland vom Service-Dienstleister Six Financial Information als sanktioniertes Unternehmen eingestuft. Six Financial Information hat heute am Morgen mitgeteilt, das Anfragen der Gesellschaft verweigert werden, da die Gesellschaft kein Kunde von Six Financial Information ist.

Daher ist es möglich, dass Broker die Aktien der Warimpex nur mehr eingeschränkt handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass die bisherigen Market Maker der Warimpex ihre Market Making-Aktivitäten einstellen. In diesem Fall würde bis zum Abschluss eines neuen Market Making-Vertrages die Aktien der Warimpex im Segment "Standard Market" (statt bisher im Segment "Prime Market") gehandelt werden.

Warimpex bemüht sich aktuell, die aus ihrer Sicht unrechtmäßige Einstufung so rasch wie möglich zu revidieren. Warimpex selbst steht nicht auf der Sanktionenliste der USA (OFAC). Auch seitens der Europäischen Kommission bestehen keinerlei Sanktionen gegen Warimpex.

