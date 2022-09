ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück von 155 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Niedersachsen seien im Rückversicherungsgeschäft die Klassenbesten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen sei gut mit Kapital ausgestattet und verfüge über ausreichend Reserven. Letztere dürften aber unter den inflationären Tendenzen leiden. Die Papiere erschienen ihm fair bewertet./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 21:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

