ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 5,45 auf 6,31 Euro angehoben. Das Produktportfolio des Telekommunikationskonzerns sei unterbewertet, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Finnen seien vor allem mit der Sparte Netzinfrastruktur besser aufgestellt als Ericsson, um die aufziehenden Probleme besser zu meistern. Dazu gehörten niedrigere Kapitalausgaben der Netzbetreiber. Mit einer Rückgewinnung von Marktanteilen in Nordamerika wäre Aufwärtspotenzial für die Schätzungen verbunden./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 13:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

