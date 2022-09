NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern sei so aufgetreten, als zögen dort endlich alle an einem Strang, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es seien Chancen versprochen worden, und viele Initiativen gewännen an Fahrt./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 05:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 05:59 / UTC



ISIN: FR0000121667

