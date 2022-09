- FDA genehmigt IND für den ersten peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten INV-202 (First-In-Class)

- Die Phase-2-Studie bei diabetischer Nierenerkrankung wird auch Daten zu Komplikationen von Diabetes, metabolischem Syndrom und Dyslipidämie liefern

Inversago Pharma Inc. ("Inversago"), ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit einem einzigartigen Portfolio an peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten, hat von der FDA die Genehmigung für seinen Antrag auf ein neues Prüfpräparat (IND für Investigational New Drug) für eine Phase-2-Studie bei diabetischer Nierenerkrankung (DKD für Diabetic Kidney Disease) für INV-202, das führende Programm des Unternehmens, erhalten.

Die Wissenschaftler von Inversago haben die diabetische Nierenerkrankung als die vielversprechendste Indikation für eine Phase-2-Studie identifiziert, da hier ein großer ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Eine solche Studie bietet die Möglichkeit, einen umfassenden Satz von Biomarker-Daten bei DKD auszuwerten, die auch für eine breite Palette von diabetikbezogenen Indikationen, einschließlich kardiometabolischer und fibrotischer Komplikationen, relevant sein könnten.

INV-202, das derzeit Phase-1b-Studien bei Patienten mit metabolischem Syndrom durchläuft, zeigte in einer ersten Studie am Menschen ein günstiges Profil, einschließlich Sicherheit und Verträglichkeit, oraler Absorption und Pharmakokinetik. Es zeigte auch das Potenzial für verminderten Appetit, ein relevanter pharmakodynamischer Marker für die frühe Wirksamkeit des Hauptprogramms von Inversago.

Dr. Glenn Crater, CMO bei Inversago, erklärte: "Diese IND-Freigabe ist ein wichtiger Meilenstein für Inversago und markiert den Beginn eines wichtigen regulatorischen und klinischen Prozesses, um Patienten, die an diabetischer Nierenerkrankung leiden, einen neuen therapeutischen Ansatz zu bieten."

"Wir freuen uns über diese bedeutende Errungenschaft für unseren ersten peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten seiner Klasse, die unsere Führungsrolle in diesem Bereich bestätigt. Wir sind davon überzeugt, dass CB1-Blocker wie INV-202 Chancen in verschiedenen therapeutischen Bereichen bieten", fügte François Ravenelle, PhD, CEO von Inversago, hinzu.

Inversago ist der Ansicht, dass die periphere CB1-Blockade, entweder allein oder in Kombination mit anderen Therapien, eine Möglichkeit darstellt, den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei DKD zu decken. Da Fettleibigkeit, Diabetes und ihre Komplikationen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt betreffen, wird der Bedarf an neuen Therapien nur noch weiter steigen.

Über INV-202

INV-202 ist ein kleinmolekularer inverser CB1-Agonist/Antagonist, der von Inversago für die potenzielle Behandlung einer Reihe von kardiometabolischen und fibrotischen Erkrankungen, einschließlich der diabetischen Nierenerkrankung, entwickelt wird. Er ist speziell darauf ausgelegt, CB1-Rezeptoren in peripheren Geweben wie Nieren, Magen-Darm-Trakt, Leber, Bauchspeicheldrüse, Fettgewebe, Muskeln, Lunge und anderen Organen bevorzugt zu blockieren. Die therapeutischen Wirkungen einer peripheren CB1-Blockade bei einer Reihe von kardiometabolischen und fibrotischen Erkrankungen sind gut dokumentiert und ebnen den Weg für die potenzielle Behandlung einer großen Zahl von Patienten mit derzeit ungedecktem Bedarf.

Über die diabetische Nierenerkrankung

Die diabetische Nierenerkrankung (Diabetic Kidney Disease, DKD) tritt auf, wenn Diabetes zu einer Schädigung der Glomeruli und proximalen Nierentubuli führt, die für die Blutfilterung und die Ausscheidung von Abfallstoffen wichtig sind. Als Komplikation von Typ-1- und Typ-2-Diabetes betrifft die diabetische Nephropathie etwa 1 von 3 Diabetikern in den Vereinigten Staaten. Es gibt keine Heilung für diese Indikation, und die verfügbaren Medikamente helfen nur, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Wie bei anderen chronischen Krankheiten sind voraussichtlich mehrere Mechanismen erforderlich, um eine angemessene Kontrolle dieser fortschreitenden Krankheit zu erreichen. Inversago ist der Ansicht, dass die periphere CB1-Blockade einen vielversprechenden therapeutischen Weg für eine solche Stoffwechselstörung darstellt.

Über Inversago Pharma

Inversago Pharma mit Sitz in Montreal ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen in Privatbesitz, das sich in der klinischen Phase befindet und auf die Entwicklung neuer Therapien spezialisiert ist, die sich auf die CB1-Blockade konzentrieren und auf erstklassigen, peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten basieren. Inversago hat sich zum Ziel gesetzt, neue Behandlungsmöglichkeiten anzubieten, die das Leben von Patienten mit Stoffwechselerkrankungen wie diabetischer Nierenerkrankung (DKD), einschließlich diabetischer Nephropathie (DN), Typ-1- und Typ-2-Diabetes (T1D T2D), nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), Komplikationen der Fettleibigkeit und Hypertriglyceridämie (HTG) sowie fibrotische Indikationen wie progressive Fibrose-interstitielle Lungenerkrankung (PF-ILD), einschließlich idiopathische Lungenfibrose (IPF) und andere Erkrankungen, verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter inversago.com

