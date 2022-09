SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAIN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende Wissensmanagement-Plattform für die Automatisierung der Kundeninteraktion, gab heute bekannt, dass eine führende internationale Fluggesellschaft sich für eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/) entschieden hat, um Wissenssilos zu vereinheitlichen und den Kundenservice auf ein neues Niveau zu bringen.



Als internationale Fluggesellschaft mit mehreren Geschäftsbereichen verfügt die Fluggesellschaft über Kontaktzentren und Kundendienstmitarbeiter in Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hatte im Laufe der Zeit Wissenssilos aufgebaut, was es schwierig machte, den Kundendienstmitarbeitern eine einzige Informationsquelle zu bieten. Das Unternehmen ist mit dem Konzept der Hubs vertraut, da es in der Luftfahrtbranche tätig ist, und wollte einen Knowledge-Hub einrichten, um Informationen und Prozess-Know-how auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren, die über Kundenkontaktpunkte, Länder, Sprachen und Geschäftsbereiche hinweg genutzt werden kann.

Die Fluggesellschaft nutzte die Vorteile des einzigartigen, risikofreien Pilotprogramms von eGain - Innovation in 30 Days (https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/) - damit Teammitglieder kostenlos mit der Knowledge-Hub-Lösung von eGain vertraut werden. Die Testphase umfasste praktische Anleitungen für den Erfolg, basierend auf bewährten Verfahren und Programmen von eGain-Experten und in Zusammenarbeit mit dem Wissensmanagement von Deloitte.

Die positiven Erfahrungen aus dem Pilotprogramm in Verbindung mit der umfangreichen Funktionalität, den Fachkenntnissen und der vorkonfigurierten Integration mit Genesys und Microsoft SharePoint führten dazu, dass eGain als Lösung der Wahl ausgewählt wurde. eGain wird auch Implementierungsdienste anbieten und dabei mit Deloitte zusammenarbeiten.

Zunächst wird eGain Knowledge an fünf Hubs und acht Satellitenstandorten für Kundendienstmitarbeiter an verschiedenen Kontaktpunkten bereitgestellt, um Anfragen zu einer Vielzahl von Themen wie Covid-bezogene Anforderungen, Ticketausstellung, Gepäckrichtlinien und besondere Dienstleistungen zu bearbeiten. Das Unternehmen plant, dieses Wissen in der nächsten Phase auch auf die digitale Selbstbedienung auszuweiten.

"Wissenssilos schaffen Chaos und verschlechtern das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter", sagte Ashu Roy, CEO von eGain. "Unsere Lösung hilft, das sich schnell ändernde Wissen mit einem einzigartigen Hub-Ansatz zu harmonisieren."

