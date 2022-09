Der DAX startet mit leichten Gewinnen in den Handel, kann diese aber im Tagesverlauf nicht halten und rutscht wieder unter die wichtige Marke von 13.000 Punkten. Dank einer leicht höheren Eröffnung der US-Börse kann der DAX aber am späten Nachmittag die 13.000er-Marke wieder zurückerobern. Leichte Kursgewinne dominieren auch den Handelsstart an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...