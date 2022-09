Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Globale CDMO steigert GxP-Konformität und Inspektionsbereitschaft mit Veeva QualitätsanwendungenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Batavia Biosciences (http://www.bataviabiosciences.com/) beschlossen hat Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/), seine globale Qualitätssicherung (QA) und die Vereinheitlichung von Inhalten, Prozessen und des Schulungsmanagements auf einer einzigen Plattform zu optimieren. Batavia Biosciences profitiert außerdem von Echtzeit-Einblicken, die laufende Verbesserungen der Qualitätssicherung und der Prüfbereitschaft unterstützen."Da unsere Entwicklungsaktivitäten weltweit zunehmen, mussten wir unseren QA-Ansatz optimieren, um zukünftigen Anforderungen besser gerecht zu werden", so Jolanda van Vliet, Leiterin der Qualitätssicherung bei Batavia Biosciences. "Durch die Umstellung unserer Qualitätssicherung auf die cloudbasierte Plattform von Veeva können wir die Qualitätsdokumentation und -schulung zentral verwalten, die Zusammenarbeit zwischen den Autoren erleichtern und die Reaktionszeit auf Qualitätsereignisse verbessern."Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Batavia Biosciences ist ein Full-Service-Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf virale Impfstoffe, Virotherapie und Proteinimpfstoffe spezialisiert hat. Mit Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) kann Batavia Biosciences die QA-Prozesse zentral verwalten, um die GxP-Konformität besser zu gewährleisten, während Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) Arbeitsabläufe und Prüfpfade automatisiert und so die Dokumentenverwaltung, Updates und Überprüfungsprozesse vereinfacht. Veeva Vault-Schulung (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/) wird der CDMO helfen, rollenbasierte Qualifikationen zu gewährleisten."Es ist ein Privileg, mit Batavia Biosciences zusammenzuarbeiten, um die Einführung eines vollständig digitalen QA-Systems zu unterstützen und die Prüfbereitschaft zu erhöhen", sagte Sofia Lange, Director Strategy, Vault Quality and Manufacturing bei Veeva. "Mit der Vault Quality Suite verfügt Batavia Biosciences nun über eine skalierbare Grundlage, die die QA-Prozesse und die Aufsicht über den gesamten Betrieb stärken wird."Zusätzliche InformationenMehr über Veeva Vault CTMS finden Sie unter veeva.com/eu/CTMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/).Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/Unternehmen/veeva-systems (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_euÜber Batavia BiosciencesBatavia Biosciences trägt wesentlich dazu bei, das Leiden der Menschen an Infektionskrankheiten und Krebs zu lindern, indem es seine innovativen Technologien und sein fundiertes Know-how in allen Phasen der Entwicklung einsetzt, vom Übergang in frühe klinische Studien über die späte klinische Entwicklung bis hin zum Eintritt in die kommerzielle Produktion - und das mit höherer Geschwindigkeit, geringeren Kosten und größerem Erfolg. Das Unternehmen betreibt hochmoderne Entwicklungs- und Produktionsanlagen in Europa und den USA und baut als Teil der globalen CJ CheilJedang-Familie mit seinen strategischen Partnern weltweit eine starke Position im globalen Gesundheitswesen auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.bataviabiosciences.com.Über Veeva SystemsVeeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.Kontakt:Jeremy Whittaker DeivisMercadoVeeva Systems Veeva Systems+49-695-095-5486 925-226-8821mailto:jeremywhittaker@veeva.com mailto:deivismercado@veeva.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82659/5322224