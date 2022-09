Zürich (ots/PRNewswire) -- PlumeStrong wird über Street Child integrative Kinderbildungsprogramme für ukrainische und moldawische Kinder finanzieren und schaffen -Plume®, der Pionier für personalisierte Kommunikationsdienste, beendete letzte Woche seine zweite jährliche PlumeStrong Cycling Challenge, eine anspruchsvolle fünftägige Radtour durch die Schweiz und sammelte mit Hilfe seiner Partner 217.000 Euro, um Flüchtlingskindern in der Ukraine und Moldawien einen sicheren Zugang zu Bildungsprogrammen zu ermöglichen. Neben den Plume-Mitarbeitern nahmen auch einige ihrer Partner und der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar an der 675 Kilometer langen Fahrt teil. Wenn das Spendenziel übertroffen wird, wird PlumeStrong dazu beitragen, sichere Räume, so genannte Inclusive Learning Hubs, für ukrainische Flüchtlingskinder und moldauische Kinder zu finanzieren, damit diese lernen, spielen und Freundschaften schließen können und trotz der schwierigen Umstände des Krieges ein Gefühl der Normalität haben.PlumeStrong ist Plumes Programm zur Förderung des sozialen Engagements von Unternehmen, das sich für die globale Gemeinschaft einsetzt, indem es auf fünf Säulen einen wesentlichen Beitrag leistet: Gesundheit & Wellness, Bildung & Gleichstellung, Planet & Klima, Wissenschaft & Technologie sowie Sicherheit & Datenschutz. Die erste PlumeStrong Cycling Challenge im Jahr 2021 begann als Initiative, um die Mitarbeiter von Plume zu ermutigen, während der Pandemie geistig und körperlich gesund zu bleiben: 33 Plume-Mitarbeiter radelten 680 Kilometer durch die Alpen und sammelten 70.000 Dollar. Plume spendete in Slowenien 45 Fahrräder, Helme und Ketten für die slowenische Vereinigung der Jugendfreunde und fast 30.000 Dollar für das Ron-Brown-Stipendienprogramm.In diesem Jahr hat Plume die Teilnahme an seiner PlumeStrong Cycling Challenge für Partner geöffnet, um das Leben von Kindern noch mehr zu verbessern. Plume wählte Street Child aus, um die "Inclusive Learning Hubs" in der Ukraine und in Moldawien mit dringend benötigten technologischen Ressourcen auszustatten, darunter Internet-Abonnements, Router und Geräte.Ein zusammenfassendes Video der PlumeStrong Cycling Challenge 2022 können Sie sich hier ansehen. Unsere Fahrer haben folgendes erreicht:- Entfernung: 24.412 Kilometer, mehr als die Hälfte der Strecke um die Welt.- Höhenmeter: 358.955 Höhenmeter, das entspricht einer 41-maligen Besteigung des Mount Everest.- Sattelzeit: 1.101 Stunden und 46 Minuten, was einer Fahrzeit von 46 Tagen entspricht."Die PlumeStrong Cycling Challenge war ein durchschlagender Erfolg, da die Branche zusammenkam, um Spenden zu sammeln, damit Kinder in der Ukraine und Moldawien trotz Krieg und vieler anderer Schwierigkeiten Zugang zu Online-Bildung erhalten. Es liegt an uns als Technologiegemeinschaft, ihr Leben zu verbessern", so Fahri Diner, Gründer und CEO von Plume. "Wir haben uns sehr gefreut, dass wir den unglaublich erfolgreichen Radprofi Tadej Pogacar für die Fahrt gewinnen konnten. Ebenso engagiert setzt er sich für die Träume junger Menschen ein und ist eine Inspiration für uns alle."Im vergangenen Jahr war der 23-jährige Pogacar der erste Radsportler seit 2017, der zwei Tour-de-France-Titel in Folge gewann; er war der erste, der seit fast vier Jahrzehnten mindestens drei Trikots bei aufeinanderfolgenden Touren gewann."Ich bin ein Fan von Plumes Technologie, die mir beim Training hilft und mir ermöglicht, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, während ich an Wettkämpfen teilnehme. Außerdem teilen wir ähnliche Werte: die Verpflichtung, unsere Plattformen zu nutzen, um anderen in Not zu helfen", so Pogacar. "Es war mir eine Ehre, an der Seite von Plume-Mitarbeitern bei der diesjährigen PlumeStrong Cycling Challenge für einen so guten Zweck zu fahren."Plume möchte sich bei allen Partnern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die diesjährige Veranstaltung ein Erfolg war und das Spendenziel übertroffen wurde. Zu unseren teilnehmenden Partnern gehören Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Alpeaktiv, Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC, Broadband Networks, Cablenet, Clements Bernard Baratta Walker PLLLC, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, Greenberg Traurig, LLP, Heights Telecom, Jackson Square Ventures, Liberty Global, Pono, QTF, Sagemcom, Service Electric Cablevision, Sunrise, TMF Group, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, und ein besonderer Dank geht an Colnago.Informationen zu Plume®Plume® ist der Schöpfer der weltweit ersten SaaS-Experience-Plattform für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) und ihre Abonnenten, die an mehr als 41 Millionen aktiven Standorten weltweit eingesetzt wird. Als einzige offene und Hardware-unabhängige, Cloud-gesteuerte Lösung ermöglicht Plume die schnelle Bereitstellung neuer Dienste für Smart Homes, kleine Unternehmen und darüber hinaus in großem Maßstab. 