|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALEXANDER & BALDWIN INC
|US0144911049
|0,22 USD
|0,22 EUR
|COMPUTIME GROUP LTD
|KYG2341T1031
|0,0475 HKD
|0,006 EUR
|DOUGLAS DYNAMICS INC
|US25960R1059
|0,29 USD
|0,2901 EUR
|DT MIDSTREAM INC
|US23345M1071
|0,64 USD
|0,6402 EUR
|FORTITUDE GOLD CORPORATION
|US34962K1007
|0,04 USD
|0,04 EUR
|GALP ENERGIA SGPS SA
|PTGAL0AM0009
|-
|0,26 EUR
|HOOKER FURNISHINGS CORPORATION
|US4390381006
|0,2 USD
|0,2 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,1 USD
|0,1 EUR
|KEYENCE CORPORATION
|JP3236200006
|100 JPY
|0,697 EUR
|PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD
|US70806A1060
|0,095 USD
|0,095 EUR
|UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
|US91359E1055
|0,71 USD
|0,7102 EUR
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