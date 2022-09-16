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WKN: A0LB24 ISIN: PTGAL0AM0009 Ticker-Symbol: GZ5 
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15.09.22
10:55 Uhr
10,660 Euro
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GALP ENERGIA SGPS SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GALP ENERGIA SGPS SA 5-Tage-Chart
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10,34010,42015.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALEXANDER & BALDWIN
ALEXANDER & BALDWIN INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALEXANDER & BALDWIN INC17,9000,00 %
COMPUTIME GROUP LTD0,068-1,45 %
DOUGLAS DYNAMICS INC29,6000,00 %
DT MIDSTREAM INC57,56-0,98 %
FORTITUDE GOLD CORPORATION--
GALP ENERGIA SGPS SA10,660+0,09 %
HOOKER FURNISHINGS CORPORATION14,700-1,01 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION12,090-0,74 %
KEYENCE CORPORATION361,90+0,03 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD12,360+2,06 %
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST48,7750,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.