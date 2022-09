USA: Einzelhandelsumsätze steigen - Importpreise sinken.

Werbung



Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben sich besser entwickelt als erwartet. Zugleich verringern sinkende Importpreise im August etwas den Inflationsdruck.



Die Einzelhandelsumsätze im August haben sich im Gegensatz zum Vormonat um 0,3% verbessert.

Jedoch erst in Folge einer Korrektur der ursprünglichen Umsatzangaben aus dem Monat Juli. Ursprünglich wurde gemeldet, dass die Umsätze im Juli stagnierten. Korrigiert sanken sie allerdings um 0,4% und sind damit nach August wieder näher an das Juni-Niveau herangerückt.

Zusätzlich fielen die Einfuhrpreise in den USA um 1,0%. Sie lagen damit 7,8% über dem Niveau von August 2021. Damit fielen die Einfuhrpreise dennoch leicht weniger als von Ökonomen erwartet. Diese hatten mit einem Rückgang um 1,2% gerechnet.





Im Zuge unseres nächsten Webinars wird Ihnen unser Referent Julius Weiß einen tieferen Einblick in den Umgang mit Knock-Out Produkten gewähren und neben Tipps und Trick zum Umgang auch Ihre Fragen dazu live beantworten. Das Seminar findet kommenden Mittwoch um 18:30 statt. Diesen und weitere Termine, inklusive Webinar-Themen finden sie unter folgendem Link. Die HSBC-Akademie bietet Ihnen auch weitere nützliche Artikel zum Umgang mit Derivaten und weiteren Themen in der Finanzwelt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?