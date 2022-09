Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Daten zur US-Inflation lösten eine Verkaufswelle an den Aktienmärkten aus, so die Analysten der Helaba.Hoffnungen, dass der aggressive Zinskurs der FED allmählich Früchte trage und somit eine langsamere Gangart rechtfertigen könnte, seien enttäuscht worden. Zins- und Rezessionssorgen hätten die abgelaufene Handelswoche beherrscht und in Spekulationen gegipfelt, die US-Notenbank könne zu einem Jumboschritt von 100 Basispunkten gezwungen sein. Investoren hätten Sicherheit gesucht, die weder von Aktien noch von Renten gegeben worden sei. Sogar Gold, ein bewährter "Sicherheits-Klassiker", habe unter dem Eindruck kräftiger US-Zinssteigerungen verloren und auf Wochensicht über 2% eingebüßt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...