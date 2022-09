Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das indische Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 13,5% yoy gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Dieser hohe Wert sei aber überwiegend auf einen Basiseffekt zurückzuführen, da das Vorjahresquartal von Corona-Beschränkungen stark belastet gewesen sei. Die aktuelle Konjunkturdynamik lasse sich üblicherweise besser an der saisonbereinigten Quartalveränderungsrate ablesen, die allerdings nicht offiziell ausgewiesen werde. Die Berechnung der Analysten ergebe hier ein kräftiges Plus von 5,5%, was aber ein verzerrter Wert sei, da die Saisonbereinigung aufgrund der Lockdowns der vergangenen Jahre mit zu großen Datensprüngen zu kämpfen habe. ...

