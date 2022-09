Potsdam (ots) -Am 16. September 2022 wurde Anne Brasseur neu in den Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gewählt. Anne Brasseur ist frühere Ministerin für Erziehung, Berufsausbildung und Sport des Großherzogtums Luxemburg und leitete von 2014 bis 2016 als Präsidentin die Parlamentarische Versammlung des Europarates.Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, Vorsitzender des Kuratoriums, erklärt: "Anne Brasseur wird mit ihrer internationalen Erfahrung das Profil der Naumann-Stiftung in der Außen-, Europa- und Menschenrechtsarbeit weiter schärfen. Brasseur ist eine exzellent vernetzte Europäerin, die Leidenschaft und jahrelange Kompetenz miteinander verbindet."Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecher & Leiter der KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49 30 28 87 78 59Mobil: +49 176 29451206anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/5322710