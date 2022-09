Anleger müssen derzeit schon recht intensiv suchen, um eine Aktie zu finden, deren Kursverlauf nicht scharf gen Süden weist - eine solche Ausnahme ist das Papier von Ringmetall, es verteidigt bislang wacker sein erreichtes Terrain. Die Geschäfte des Verpackungsspezialisten laufen auch gut, erst kürzlich, am 14. September 2022, wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, was in der aktuellen Situation eher eine Seltenheit ist ...

