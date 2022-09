The Social Chain (TSC) hat gestern in aller Stille seinen vollständigen H1-22-Bericht veröffentlicht und keine entsprechenden Unternehmensnachrichten herausgegeben, was für ein börsennotiertes Unternehmen merkwürdig erscheint. Grund dafür könnte die insgesamt schwache Performance in H1 22 sein, die zu einem tiefroten Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten von EUR -48,6 Mio. führte. Daher reduzieren die Analysten von AlsterResearch erneut ihre Erwartungen ab 2022E und darüber hinaus und senken folglich ihr DCF-basiertes Kursziel auf EUR 7,90. Auch wenn das Kursziel ca. 30% Upside biete, ändert AlsterResearch das Rating von KAUFEN auf HALTEN, solange sie keine Vorstellung von den geplanten Maßnahmen zur Sicherstellung der langfristigen Finanzierung von TSC erhalten haben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/The%20Social%20Chain%20AG





THE SOCIAL CHAIN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de