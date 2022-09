Thema heute: Fleetpool ordert Tesla-Fahrzeuge für über 50 Mio. Euro

Der Auto-Abo-Anbieter Fleetpool ist einer der größten Tesla-Kunden in Deutschland. Das Kölner Unternehmen teilte mit, dass die Bestellsumme für Fahrzeuge des Elektroauto-Herstellers im laufenden Jahr die Marke von 50 Mio. Euro überschritten habe. Mit diesem Rekordvolumen beweist Fleetpool als Pionier im boomenden Segment der Auto-Abos erneut, wie sehr diese moderne Mobilitätsform am Durchbruch der Elektromobilität beteiligt ist.So wuchs der E-Auto-Anteil bei Fleetpool bereits auf über 30 Prozent und liegt damit rund doppelt so hoch wie im Gesamtmarkt. Mit seinen Eigenmarken like2drive, eazycars und dbb autoabo bietet Fleetpool die vollelektrischen Tesla-Modelle sowohl im B2C- als auch im B2B-Markt an. Außerdem können Kunden des Shell Recharge Auto Abos, das von Fleetpool gemanagt wird, sich für einen Tesla entscheiden. Zur Wahl stehen das Model 3, auf das vormals rund drei Viertel der Bestellungen entfielen, sowie das in Deutschland gefertigte Model Y, das künftig zum absatzstärksten Modell avancieren wird.Fleetpool sagt dazu: "Die Summe von 50 Millionen Euro, die wir allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 in neue Tesla-Fahrzeuge investiert haben, zeigt, wie erfolgreich Auto-Abos die Elektromobilität voranbringen können. Sie ist auch Beleg dafür, wie sich das Auto-Business im Wandel befindet. Neue Antriebe und neue Marktteilnehmer erobern mit Fleetpool einfacher den Markt, da unsere digitalen Vertriebswege mit flexiblen Nutzungsformen dem heutigen Kundenanspruch gerecht werden. Weil die Reduzierung von Umweltbelastungen durch Mobilität auch für uns höchsten Stellenwert hat, planen wir für 2023 die Beschaffung von Elektrofahrzeugen im Gesamtwert von rund 400 Millionen Euro."Boom-Segment Auto-AboAuto-Abos sind ein wichtiger Schritt in die Mobilität von morgen und Wegbereiter der Elektromobilität. Die einfache Nutzung eines Fahrzeugs bereits ab 6 Monaten Laufzeit mit einer attraktiven monatlichen All-inclusive-Rate wird bei Geschäfts- und Privatkunden zunehmend beliebter. Transparente Kosten und maximale Flexibilität bieten ein unbeschwertes Mobilitätserlebnis. Die Unternehmensberatung Roland Berger erwartet bis zum Jahr 2025 knapp 400.000 Auto-Abo-Kunden für den deutschen Markt. Bei jüngeren Menschen mit höherem Bildungsabschluss sowie bei langjährigen Fahrern mit dem Wunsch nach Flexibilität steht diese Form der Fahrzeugnutzung besonders hoch im Kurs.

