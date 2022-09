MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Management des Herstellers von Anlagen für die Getränkeproduktion habe sich sehr zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf einer Branchenmesse in München sei der Zuspruch der Kunden sehr ausgeprägt gewesen, diese planten hohe Investitionen auch in den kommenden Jahren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 09:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

