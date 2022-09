HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf der Branchenmesse Drinktec in München von 126 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe das Unternehmen mitgeteilt, dass die Kunden nach eigener Aussage seit 2018 zu wenig investiert hätten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick nach vorn wollten sie zukünftig stärker ins Risiko gehen und in neue Technologien investieren./bek/la



ISIN: DE0006335003

