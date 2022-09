ADOBE - Milliardenschwere Übernahme schockt die Anleger

Bastian Galuschka,

In einer von Kursverlusten eh schon dominierten Handelswoche gab es für die Aktionäre von Adobe am Donnerstag einen zusätzlichen Schockmoment: Eine milliardenschwere Übernahme kam bei den Marktteilnehmern überhaupt nicht gut an. Zudem präsentierte der Softwarekonzern Quartalszahlen.



Der Quartalsbericht und auch der Ausblick für das vierte Quartal 2021/22 fielen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Adobe erreichte im dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres beim Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 3,66 auf 4,13 Mrd. USD. Der operative Gewinn erhöhte sich aber nur leicht von 1,44 auf 1,48 Mrd. USD. Unterm Strich verdiente Adobe mit 2,42 USD je Aktie 0,10 USD je Aktie weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Auf Non-GAAP-Basis lag der Gewinn je Aktie bei 3,40 USD. Analysten hatten einen Umsatz von 4,44 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD erwartet.

Die Prognose des Adobe-Managements für das laufende Quartal lautet auf einen Umsatz von 4,52 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 3,50 USD. Hier lag das Unternehmen ebenfalls in etwa auf Höhe der Expertenschätzungen von 4,60 Mrd. USD Umsatz respektive 3,47 USD Gewinn je Aktie. Der Kursrutsch von fast 17 % dürfte folglich auf die zweite Nachricht des Tages zurückzuführen sein.

Denn Adobe hat die Übernahme von Figma und damit von einem der schärfsten Konkurrenten bekannt gegeben. Der Anbieter einer kollaborativen Software im Bereich UX bzw. UI Design wurde erst im Jahr 2016 gegründet. 2020 wurde der Wert des Unternehmens noch auf 2 Mrd. USD geschätzt, Adobe wird für Figma nun aber 20 Mrd. USD zahlen. Diese Summe kommt am Markt gar nicht gut an, da es in etwa dem 50-fachen Umsatz für 2022 entspricht. Auf Basis der Erwartung für 2023 wäre es immer noch der 25-fache Umsatz und das in einem Marktumfeld, das von stark sinkenden Bewertungen geprägt ist. Marktbeobachter führen den hohen Preis vor allen Dingen auf strategische Überlegungen zurück. So hatte Figma gegenüber Adobe wohl Oberwasser gewonnen und das Adobe-Management wollte scheinbar den aufstrebenden Konkurrenten unbedingt vom Markt nehmen. Inwieweit sich dieser Schritt auszahlen wird, wird man sehen müssen.

Mit Blick auf den Cashbestand von Adobe und die Free Cashflows, die das Unternehmen erzielt, dürfte die Übernahme wohl im Jahr 2024 finanziell verarbeitet sein. Nach dem Kursrutsch wird die Adobe-Aktie in etwa mit dem 7-fachen Umsatz und dem 20-fachen Gewinn auf Basis der Erwartung für das Jahr 2023 bewertet.

Widerstandsmarken: 338,00 + 396,09 + 442,51 + 451,15 USD

Charttechnisch hat der gestrige Kurssturz der Adobe-Aktie auf neue Jahrestiefs freilich Spuren hinterlassen. Der Bruch der Unterstützung bei 338,00 USD bedeutet ein Verkaufssignal. Mittel- bis langfristig liegen wichtige Supports nun im Bereich 259,57 bis 255,13 USD. Bis dorthin könnte sich die Abwärtsbewegung auf Sicht der kommenden Wochen also noch ausdehnen.

Gegenbewegungen treffen bei 338,00 USD auf einen Widerstand. Dort könnten sich im Falle einer Erholung erneute Short-Chancen bieten. Der laufende Trend wäre erst bei Kursen über 396,09 USD bzw. einem Überwinden der Zone 442,51 bis 451,15 USD unterbrochen.

Betrachtungszeitraum: 25.01.2021 - 12.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017 - 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

