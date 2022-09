Bislang war es kein gutes Jahr für Aktien. Auch in der laufenden Woche präsentieren sich die Indices wieder rot. Doch es kann noch schlimmer kommen, ist sich Robert Kiyosaki, Bestsellerautor der Reihe Rich Dad, Poor Dad, sicher. Kiyosaki empfiehlt Anlegern, ihre Portfolios mit "harten Werten" wie Gold, Silber und Vieh zu schützen, da sich der "größte Crash der Geschichte" anbahnt."Alles, was gedruckt werden kann, wie ein Aktienzertifikat, eine Anleihe oder ein Dollar, will ich nicht", erklärt er ...

