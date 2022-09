Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG



Unternehmen: Mountain Alliance AG

ISIN: DE000A12UK08



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.09.2022

Kursziel: 6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Solides Halbjahr in einem herausfordernden Marktumfeld

Mountain Alliance hat am Mittwoch die Halbjahreszahlen für 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen blickt trotz der herausfordernden Marktsituation mit Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte.

Umsatzsteigerung trotz eingetrübter Marktstimmung: In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 34,4% yoy auf 5,7 Mio. Euro. Der Grund hierfür ist die gute operative Entwicklung der vollkonsolidierten Beteiligungen wie beispielsweise Shirtinator oder Promipool, die sich in einem insgesamt eingetrübten Marktumfeld erfolgreich behaupten konnten.

Performance der börsennotierten Beteiligungen belasten das Finanzergebnis: Während sich das Kernportfolio überwiegend positiv entwickelte, war das Ergebnis durch die negative Kursentwicklung von Bio-Gate, Exasol und Asknet Solutions geprägt. Dies konnte von den Erträgen aus den zwei Exits sowie den Bewertungen des Restportfolios in H1 nicht überkompensiert werden und führte zu einem Beteiligungsverlust von -1,7 Mio. Euro (H1 2021: +7,5 Mio. Euro). Entsprechend fiel das Konzernergebnis zum Halbjahr mit -2,3 Mio. Euro ebenfalls negativ aus (VJ: 5,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 1,9 Mio. Euro belief sich der Net-Asset-Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf 48,0 Mio. Euro nach 50,5 Mio. Euro zum Jahresende 2021. Dies entspricht einem NAV pro Aktie von 6,97 Euro (vs. 7,34 Euro zum 31.12.2021).



Erfolgreicher Exit von Tillhub bestätigt die Beteiligungsstrategie: Im April dieses Jahres übernahm der deutsche Zahlungsdienstleister Unzer den cloudbasierten Kassensoftware-Anbieter Tillhub, an dem die Mountain Alliance mit 1,9% beteiligt war. Mit der Beteiligungsveräußerung wurde ein beachtlicher IRR von über 30% erzielt. Im Juni folgte außerdem der Verkauf der verbliebenen Anteile von Mybestbrands. Darüber hinaus äußerte das Management, dass es noch in 2022 zu zwei weiteren Exits kommen soll.

Sinkende Bewertungen ermöglichen opportunistische Zukäufe, Guidance bestätigt: Im Hinblick auf weitere Einstiegsmöglichkeiten ist das Management unverändert positiv gestimmt. Durch die angespannte Situation an den Kapitalmärkten befinden sich derzeit die Bewertungen zahlreicher Technologieunternehmen im Abwärtstrend. Hieraus ergeben sich lukrative Investitionsmöglichkeiten, um das Beteiligungsportfolio sinnvoll zu erweitern. Die eigene Guidance, die ein Umsatzwachstum von 5-10% bei den vollkonsolidierten Gesellschaften und eine Steigerung des NAVs um 5% vorsieht, wurde trotz des aktuellen Gegenwinds bestätigt.

Fazit: Das derzeitige Kapitalmarktumfeld scheint für das Management von Mountain Alliance vor allem Chancen zu bieten. Die vollzogenen Exits, das generierte Umsatzwachstum und die aussichtsreichen

Investitionsmöglichkeiten sorgen für Zuversicht. Vor dem Hintergrund des attraktiven Beteiligungsportfolios bekräftigen wir unsere Kaufempfehlungen mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 Euro.







