Einride, das schwedische Technologieunternehmen für digitale, elektrische und autonome Straßengütertransporte, bringt seine Lösung nun auch auf den deutschen Markt. In Verbindung mit dem offiziellen Start gibt Einride den Haushaltsgerätehersteller Electrolux als einen der ersten lokalen Partner bekannt. Einride wird ein regionales Büro in Berlin einrichten. Zudem werden logistische Knotenpunkte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...