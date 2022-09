DNA Script wurde aus 250 französischen Unternehmen ausgewählt und erhält die höchste Auszeichnung

DNA Script, ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der enzymatischen DNA-Synthese (EDS) für DNA on demand, hat die Hauptpreis-Trophäe bei den Future Unicorns Awards 2022 gewonnen, deren Verleihung am 15. September 2022 im Hotel Bourrienne (Paris) stattfand. Eine Jury hat aus den ursprünglich zur Auswahl stehenden 1.400 französischen Unternehmen 250 ausgewählt, die die Kriterien erfüllten. Unter diesen wurde DNA Script als Gewinner des Hauptpreises ausgewählt.

"Es ist für DNA Script eine Ehre, die Hauptpreis-Trophäe zu erhalten, durch die unsere Geschäfts- und Innovationsstrategie gewürdigt wird. Die Biologie verspricht, einige der größten Herausforderungen der Menschheit zu lösen, was sich nicht nur auf das Gesundheitswesen, sondern auch auf den Klimawandel, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem Wasser, biotechnologisch hergestellte Materialien und umweltfreundliche Chemikalien, die Speicherung von DNA-Daten und vieles mehr auswirkt. Die Mission von DNA Script ist es, Forschern das Drucken von DNA zu erleichtern, um diese wissenschaftlichen Entdeckungen und die bevorstehende Bio-Revolution zu beschleunigen", so Xavier Godron, Mitbegründer und CTO von DNA Script, der die Auszeichnung im Namen des Unternehmens und seiner Mitbegründer Thomas Ybert, CEO, und Sylvain Gariel, COO, entgegennahm. "Wir teilen diese Auszeichnung mit dem gesamten DNA Script-Team, das sich täglich für den Erfolg des Unternehmens einsetzt, mit unseren Investoren, die uns seit der Gründung des Unternehmens ihr Vertrauen geschenkt haben, und mit unseren Kunden, die unsere Vision teilen, die Forschungsarbeit durch direkten Zugang zum DNA-Druck im eigenen Haus zu beschleunigen. Wir danken den Juroren sowie ihren Partnern Audacia, Caisse d'Epargne, Deloitte, Emlyon Business School, Euronext, Reputation Age und Scope Group für diese Auszeichnung."

DNA Script wurde 2021 mit dem Biotech and Medtech Future Unicorns Award ausgezeichnet und konnte seitdem mehrere Meilensteine erreichen. Dazu gehören der Abschluss einer Serie-C-Investitionsrunde in Höhe von 200 Millionen Dollar und die Expansion seiner globalen Präsenz in China, Hongkong, Indien, Singapur, Südkorea und Taiwan zum Verkauf, Vertrieb und Support seiner Produkte durch Vertriebsvereinbarungen. Nach der Markteinführung des SYNTAX Systems im Jahr 2021, dem ersten kommerziellen Produkt, das die enzymatische DNA-Synthese für genomische und molekularbiologische Arbeitsabläufe einsetzt, arbeitet das Unternehmen an der Weiterentwicklung seiner Technologie und seines Produktportfolios, um Engpässe bei der DNA-Versorgung in der biowissenschaftlichen Forschung, der Präzisionsmedizin, der Bioverteidigung, bei klinischen Tests und der DNA-Datenspeicherung zu beheben. Das Unternehmen brachte Anfang des Jahres neue Produkte auf den Markt, mit deren Hilfe Forscher viel effizienter neue Diagnose- oder Forschungstests entwickeln können, zum Beispiel für Infektionskrankheiten, personalisierte Onkologie oder räumliche Biologie. Unlängst kündigte das Unternehmen eine weitere Zusammenarbeit mit der französischen Agentur für Verteidigungsinnovation in Kooperation mit der französischen Generaldirektion für Rüstung (DGA) an, deren Ziel es ist, neue Krankheitserreger zu erkennen und zu diagnostizieren. Diese Zusammenarbeit entstand im Anschluss an eine bekannt gegebene Partnerschaft mit Wellcome Leap zur Beschleunigung der Entwicklung von RNA-basierten Produkten, einschließlich Boten-RNA-Impfstoffen.

Die Trophäen der Future Unicorns dienen dazu, französische Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial zu identifizieren, die in den nächsten fünf Jahren einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro erreichen können. Betrachtet werden fünf Sektoren, und es werden sieben Preise vergeben: BioTech und MedTech, E-Commerce und Werbung, GreenTech und Mobilität, Industrie 4.0 und SaaS sowie KI und Big Data. Die ausgewählten Unternehmen müssen verschiedene Kriterien erfüllen. Dazu gehört unter anderem, dass sie ihren Hauptsitz in Frankreich haben, unter 15 Jahre alt sind, seit der Gründung des Unternehmens mehr als 5 Millionen Euro beschafft haben und ein nicht börsennotiertes unabhängiges Unternehmen sind.

Über DNA Script

DNA Script wurde 2014 gegründet und ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das eine neue, schnellere, leistungsfähigere und vielseitigere Methode zur Entwicklung und Herstellung von Nukleinsäuren entwickelt. Das Unternehmen hat mit der Enzymatischen DNA-Synthese (EDS) eine Alternative zur herkömmlichen DNA-Synthese entwickelt und diese Technologie mit dem ersten enzymatischen Syntheseinstrument, dem SYNTAX System, für Labore zugänglich gemacht. DNA Script bringt die DNA-Synthese zurück ins Labor und will die biowissenschaftliche Forschung durch eine innovative Technologie revolutionieren, die den Forschern eine noch nie dagewesene Kontrolle und Autonomie bietet. www.dnascript.com

