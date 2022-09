Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Elektromobilität bleibt eines der dominanten Themen am Markt. Warren Buffet hatte zuletzt mit seinen Verkäufen die BYD-Aktie nach unten getrieben. Der Börsenpunk ist trotzdem weiter optimistisch für den chinesischen Autobauer. Allerdings stellt er sich die Frage, ob es mit Rivian oder Nio nicht zwei bessere Alternativen gibt. Ein konservativer Tipp darf in der aktuellen Sendung ebenfalls nicht fehlen. Der Börsenpunk hat sich für ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche entschieden: CVS Health. Auch einen Hot Stock gibt es diesmal. Die Perspektiven von Knaus Tabbert sind vielversprechend. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Waste Management (WKN: 893579), Allianz (WKN: 840400), Rivian (WKN: A3C47B), Nio (WKN: A2N4PB), Minesto (WKN: A143TN), Tonies (WKN: A3CM2W), Knaus Tabbert (WKN: A2YN50), CVS Health (WKN: 859034) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1