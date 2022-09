DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 18. September, und Montag, 19. September

=== S O N N T A G, 18. September 2022 - EU/Kommission, Sitzung, u.a. zu Kürzungen der EU-Zahlungen an Ungarn, Brüssel M O N T A G, 19. September 2022 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli 10:00 DE/BUND, Deutsche Umwelthilfe, Deutscher Naturschutzring, PK zu "Zeitenwende für echte Energie- und Ernährungssicherheit", Berlin *** 11:00 BE/Single Resolution Board (SRB), Jahreskonferenz, u.a. Teilnahme von EZB-Bankenaufsichtschef Enria (11:45), SRB-Chefin König (14:00) und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau (14:45), Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/FDP-Chef Lindner, PK nach Sitzung des Präsidiums, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September *** 15:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht - US/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen, New York - Börsenfeiertag Japan, Großbritannien - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Siemens Energy + HERAUSNAHME - Hellofresh MDAX + NEUAUFNAHME - Adtran - Hella - Hellofresh - Stabilus + HERAUSNAHME - Cancom - Grand City Properties - Siemens Energy - Uniper TecDAX + NEUAUFNAHME - Adtran - Nordex + HERAUSNAHME - 1&1 - Kontron SDAX + NEUAUFNAHME - Cancom - Cropenergies - Energiekontor - Grand City Poperties - Nordex - SGL Carbon - Uniper + HERAUSNAHME - Aareal Bank - Adler Group - Adtran - Deutsche Euroshop - Hella - Stabilus - Takkt EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Nokia - Nordea + HERAUSNAHME - Kone - Philips STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Hermes - National Grid + HERAUSNAHME - Intesa Sanpaolo - Prudential STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Alfen - Balfour Beatty - Banque Cantonale Vaudoise - Bavarian Nordic - BKW - Computacenter - Corporacion Acciona Energ. Renov - Darktrace - Encavis - Industrivarden C - Lindt & Spruengli P - Lotus Bakeries - LXI Reit - Serco - Tietoevry - Topdanmark + HERAUSNAHME - Addlife - Atos - Autostore Holdings - Dometic Group - Easyjet - Fluidra - Industrivarden A - Interroll - IWG - Lindt & Spruengli REG - Prosiebensat.1 Media - RaiffeisenBank International - Sinch - Storskogen Group B - TAG Immobilien - Uniper S&P-100 + NEUAUFNAHME - AMD + HERAUSNAHME - DuPont de Nemours S&P-500 + NEUAUFNAHME - CoStar - Invitation Homes + HERAUSNAHME - Penn Entertainment - PVH ===

