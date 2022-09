Frankfurt/Kassel (ots) -Die Finanzberatungsgruppe Plansecur hat dem Jungwissenschaftler Diego R. Känzig den "Young Innovators Award 2022" verliehen. Seine von Plansecur ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit über (wörtlich) "die die Einkommensverteilung heterogen beeinflussenden Effekte von Anstiegen des Preises für Kohlenstoff" ist von hoher Bedeutung, weil sie die Auswirkungen des Klimawandels im Kontext kurzfristiger Konjunkturzyklen analysiert. Sie hebt sich damit von den meisten anderen Untersuchungen ab, die sich überwiegend auf die langfristigen Veränderungen beziehen. Zudem stellt sie in der Kombination von empirischer Methodologie und fundierter theoretischer Modellierung einen besonders wertvollen wissenschaftlichen Beitrag als Ratgeber für die Wirtschaftspolitik dar.Die Arbeit skizziert den Systemwettbewerb zwischen der marktwirtschaftlichen Vorgehensweise (Emissionshandel) und dem planwirtschaftlichen Ansatz (vom Verbrennerverbot über das Tempolimit bis zur Zwangsabschaltung von Kohlekraftwerken) auf die Wirkungsweisen des Europäischen Emissionshandels (EU-ETS). Dabei unterbreitet Diego R. Känzig eine Reihe fundierter Vorschläge für den sozialen Ausgleich. Die Arbeit ist äußerst aktuell, zumal das Europaparlament kürzlich die Ausweitung des Emissionshandels verweigert hat, gleichzeitig aber das Verbot des Verbrennungsmotors vorschreiben will.Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: "Diego R. Känzig hat sich den Young Innovators Award mehr als verdient, weil es ihm schon in jungen Jahren gelungen ist, einen wissenschaftlich anerkannten Beitrag im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu leisten. Seine Arbeit gibt in der aktuellen politischen Debatte wichtige Impulse für den Sozialausgleich."Partner des diesjährigen "Vordenker Forums" sind ACATIS, die ALH Gruppe (Alte Leipziger-Hallesche), die Württembergische, die F.A.Z. und das House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt.Plansecur (https://plansecur.de/home.html) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022). Mit dem Young Innovators Award zeichnet Plansecur junge Wissenschaftler aus, die schon frühzeitig in ihrem Leben mit einer wissenschaftlichen Arbeit von hoher Relevanz für Wirtschaft und Gesellschaft glänzen.Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur,Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations,Tel.: +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5322907