Nach den jüngsten Verlusten bleiben die wichtigsten US-Indizes auch am Freitag in schwerem Fahrwasser. Gerade nach den zuletzt wieder überraschend hohen Inflationszahlen sind die Anleger nervös vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Vorbörslich geht es für die drei wichtigsten US-Indizes erneut nach unten.Am Aktienmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...