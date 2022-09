Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609), einer der führenden deutschen Online-Broker-Betreiber nach Assets under Custody und der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum, hat heute seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt, die am 24. August 2022 kommuniziert wurden. Demnach erzielte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von € 27,7 Mio. Das operative EBITDA vor Kundengewinnungskosten betrug im ersten Halbjahr 2022 € 7,9 Mio. - aufgrund der Entwicklungsarbeiten für das Projekt Smartbroker ...

