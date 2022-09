Berlin (ots) -Zum Herbstbeginn startet BILD TV eine große Talk-Offensive in der Late Prime Time. Ab Montag, dem 19. September startet die tägliche Talk-Hour schon um 22.15 Uhr bei BILD TV. Den Auftakt in die abendliche Talk-Woche macht immer montags der Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN, der bislang Sonntagabend gesendet wurde. In der ersten Montagsausgabe werden bei Moderator Kai Weise unter anderem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und Ex-Manager Thomas Middelhoff sowie zugeschaltet Oscar Lafontaine zu Gast sein.Von Dienstag bis Donnerstag begrüßt Moderatorin Nena Schink nunmehr ebenfalls schon um 22.15 Uhr bei VIERTEL NACH ACHT - Der Talk, der Schlagzeilen macht meinungsstarke Gäste aus Politik und Medien sowie Promis über fünf aktuelle Themen. Auf Youtube ist VIERTEL NACH ACHT weiterhin schon um 20.15 Uhr live zu sehen. In der ersten Woche des Talk-Herbstes sind u. a. CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, die Moderatorin Charlotte Würdig, FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Claus Strunz, Sahra Wagenknecht, Arzt und Bestsellerautor Gunter Frank und Bela Anda mit ihren Themen dabei.Am Freitag wird der Talk-Herbst bei BILD TV heiß mit dem neuen Sex-Talk KOMM DOCH! Moderatorin Giulia Siegel tauscht sich offen und unterhaltsam mit illustren Persönlichkeiten und Experten zu erotischen Themen sowie pikanten Problemen über das schönste Thema der Welt aus. KOMM DOCH! Der Sex-Talk wird jeden Freitag um 22.15 Uhr bei BILD TV gesendet, alle vier Wochen gibt es eine neue Folge.Claus Strunz, BILD Chefredakteur TV und Video: "Lasst uns reden! Corona, Krieg und Energie-Krise sind nur einige der Themen, die die Menschen in unserem Land umtreiben. Viele haben die Sorge, dass nicht mehr alle Meinungen gehört werden. Die Talks bei BILD TV stehen genau für das, was uns auszeichnet, klare Worte und freier Meinungsaustausch. Deutschland hat Redebedarf - mit dem Talk-Herbst und der früheren Sendezeit um 22.15 Uhr wollen wir noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, live daran teilzuhaben und auf allen Plattformen Gesprächsstoff bieten."Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5322914