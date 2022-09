Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dienstag/Donnerstag: Die Zentralbanken der Euro-Outs dürften bei ihren September-Zinsentscheiden die Leitzinsen um mindestens 50 Basispunkte (BP) weiter anheben, so die Analysten der DekaBank.Von der schwedischen Riksbank würden die Analysten am Dienstag angesichts der rasant steigenden Inflation auf zuletzt 9,8% eine Erhöhung um 75 BP erwarten. Am Donnerstag dürfte die Schweizerische Nationalbank mit einer Leitzinserhöhung um 50 BP die Zeit der Negativzinsen nach sieben Jahren beenden. In Norwegen habe der Inflationsdruck zuletzt auf 6,5% nachgelassen, von der Norges Bank würden die Analysten einen Schritt um 50 BP erwarten. Im Fokus bei der Bank of England (verschobener Zinsentscheid vom 8.9. wegen der Trauerwoche nach dem Tod der Queen) stehe neben einer weiteren Leitzinserhöhung die Einschätzung der neuen Fiskalhilfen. ...

