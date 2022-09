Nach den jüngsten Verlusten bleiben die wichtigsten US-Indizes auch am Freitag in schwerem Fahrwasser. Gerade nach den zuletzt wieder überraschend hohen Inflationszahlen bleiben die Anleger nervös vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Die großen US-Indizes zeigen sich in der ersten Handelsstunde tiefrot. Die Börsianer rechnen fest damit, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch erneut um 0,75 Prozentpunkte nach oben schraubt. Auch ein ganzer Punkt geistert durch den Raum. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...