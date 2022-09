Im Oktober 2021, nur wenige Monate vor der russischen Invasion in die Ukraine, ist Youtuber Kyle Hill in die Überreste von Tschernobyls Kernkraftwerk geklettert. Jetzt hat er ein spektakuläres Video davon veröffentlicht. Am 26. April 1986 kam es im Reaktor-Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl zu einer folgenschweren Nuklearkatastrophe, die die Welt in Atem hielt. Noch heute ist das Gebiet im Norden der Ukraine kontaminiert und für Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...