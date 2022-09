DJ PTA-News: Pflege.Digitalisierung Invest AG: Einbeziehung der Aktien der Pflege.Digitalisierung Invest AG in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Heidelberg (pta017/16.09.2022/17:00) - Die Pflege.Digitalisierung Invest AG (die " Gesellschaft" oder " PflegeDigi") gibt bekannt, dass mit heutigem Datum die 5.400.000 Aktien der Gesellschaft zum Handel im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen wurden. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und werden unter der ISIN DE000A3DE6N3 und der WKN A3DE6N geführt.

Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft, die Investitionen in Kapital- und Personengesellschaften tätigt, welche aus Sicht der Gesellschaft ein gutes Chancen/Risiko Verhältnis darstellen. Die PflegeDigi hat sich auf den Bereich der Digitalisierung der Pflege spezialisiert und beabsichtigt in aufstrebende Unternehmen zu investieren, die in diesem Bereich tätig sind. Aktuell ist die Gesellschaft in die Pflegeplatzmanager GmbH mit Sitz in Greiz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 514340 (" PPM"), investiert. An der PPM hält die Gesellschaft aktuell eine Beteiligung von 20,52% am Stammkapital.

Die Pflegeplatzmanager GmbH ist ein innovatives Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, welches als Plattformlösung das Entlassmanagement der Kliniken digitalisiert und vernetzt dieses dabei mit Nach- und Weiterversorgern in den Bereichen Pflege, Rehabilitation sowie Homecare und Hilfsmittel. Die webbasierte Lösung ist auch hinsichtlich des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) gesetzes- und vertragskonform und unterstützt und entlastet sowohl Menschen, die dringend Hilfe benötigen, als auch jene, die in der Pflege tätig sind.

Durch Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf und Herstellung der Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft sieht die PflegeDigi die Möglichkeit der Einbringung von Anteilen an der PPM oder anderen Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung der Pflege gegen Ausgabe neuer börslich handelbarer Aktien der Gesellschaft. Folglich sieht die PflegeDigi in der Einbeziehung ihrer Aktien in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf ein großes Potenzial ihre Position bei Akquisitionen von Unternehmensbeteiligungen zu verbessern. Zudem ergeben sich mit dem Zugang zum Kapitalmarkt bessere Finanzierungsmöglichkeiten.

Aussender: Pflege.Digitalisierung Invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Rolf Birkert Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@pflegedigi.de Website: www.pflegedigi.de

ISIN(s): DE000A3DE6N3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

