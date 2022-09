Es wird mal wieder Zeit für ein Krypto-Update mit dem Krypto Experten Markus Miller. Heutige Themen sind die Adaptionsfortschritte, die gegensätzlich der Kurse durchaus positiv sind, so zum Beispiel bei Daimler. Des weiteren reden die Experten Markus Miller und Richy über News im Decentraland, Fidelity, die Mega-Kooperation von Black Rock, aber auch über die hohe Sicherheit der Bitcoin-Blockchain. Nicht zuletzt wird "the Merge", das Update des Konsensverfahrens von Etherium von Proof of Work zu Proof of Stake thematisiert.