"Eine Woche zum Vergessen" nennt es Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. Auch am letzten Handelstag vorm Wochenende rutschten die meisten deutschen Aktien weiter ab. Der DAX verzeichnete seit Montag ein Minus von 2,65 Prozent. Zins- und Rezessionssorgen hielten den Aktienmarkt auch zum "Hexensabbat" in ihrem Bann. Der Leitindex DAX verlor am Freitag 1,66 Prozent auf 12.741 Punkte. Kurzzeitig notierte das Standardwerte-Barometer sogar knapp unter der 12.700-Punkte-Marke. Der MDAX der mittelgroßen ...

