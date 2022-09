The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2022

.

ISIN Name

GB00B7LHJ340 PHOENIX GL.RES.CONS.LS-10

IE00BL53QQ85 NABRIVA THERAPEUT. DL-,01

US87184Q1076 SYROS PHARMACEUT. DL-,001

US90238J1034 TYME TECHNOLOGIES DL-0001

US9029251066 USA TRUCK INC. DL-,01

