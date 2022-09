STRONG BUY & News! Explodierende Verkaufsmengen, explodierender Aktienkurs!?

Anzeige / Werbung

Diese News könnte am Montag einschlagen wie eine Bombe! Die charttechnische "STRONG BUY"-Situation sollte die Kraft, die dieser aktuellen Meldung innewohnt, noch zusätzlich potenzieren.

TAAT® Delivers Largest U.K. Shipment to Date for Expanded Distribution

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich den Versand eines "vollen Containers"-von TAAT® nach Großbritannien bekannt zu geben. Dies ist die bisher größte britische Lieferung des Unternehmens mit etwa der dreifachen Menge der zuvor versendeten Produkte. Diese Lieferung wird verwendet, um den Vertrieb von TAAT® außerhalb des Großraums London auf zusätzliche Märkte in der südöstlichen Region des Vereinigten Königreichs auszudehnen, die das Unternehmen derzeit mit Green Global Earth ("GGE"), seinem britischen Großhandelspartner, koordiniert.

Der TAAT®-Geschäftsführer Michael Saxon (links) ist mit dem GGE-Geschäftsführer John Hilton (rechts) auf der InterTabac-Messe in Dortmund.

News-Fazit:

Zuletzt gab TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) schon bekannt, dass man durch Marketingaktivitäten die Umsätze in den Speedee-Märkten in Nevada verdreifachen konnten. Nun die nächste Verdreifachung. Die Menge, die GGE für den britischen Markt bestellt hat, ist 3 Mal so hoch als die vorangegangene Bestellung. Dies lässt nur einen Schluss zu: Die Nachfrage für TAAT® ist nicht nur robust, sondern offenbar explodierend!

Aus dem Umstand, dass sowohl der CEO von TAAT als auch der von GGE gemeinsam die InterTabac-Messe in Dortmund besuchen, zeigt, dass man offenbar große gemeinsame Pläne für die europäische Rauchwaren-Landschaft hegt.

Aber das Wichtigste ist natürlich die gigantische Kauforder für den britischen Markt. Ich persönlich bin mir sehr sicher, dass dies exakt jene Meldung ist, die in der Lage ist, das Vertrauen der AnlegerInnen in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) wieder herzustellen. Kursgewinne über 30% als Reaktion würden mich nicht überraschen - vor Allem in Hinblick auf die nächsten anstehenden Meldungen! Meinung Autor

Gespannt wartet der Markt nämlich auf die Q3-Zahlen (Mai, Juni, Juli) von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW). Der Umsatz dürfte durch die ADCO-Übernahme ohnehin mehr als 40 Mal höher ausfallen als der des vorangegangenen Abrechnungszeitraumes. Aber was die AnlegerInnen noch mehr interessiert, wird explizit der Einzelumsatz der tabak- und nikotinfreien Zigarette "TAAT" sein. Schlägt sich die Umstellung auf die "Version 3" bereits in den Verkaufszahlen nieder und wie stark fällt der Wachstum aus?

Diese Fragen werden wohl in Kürze beantwortet werden und könnten bei befriedigendem Zahlenwerk einen neuen Hype auslösen! Einen Vorgeschmack auf die künftigen Wachstumsraten dürfte, neben der aktuellen News, die zuletzt veröffentlichte Meldung sein:

Chain-wide Sales of TAAT® at Speedee Mart Triple from July to August 2022

Seit der ersten Platzierung von TAAT® im Speedee Mart im März 2022 hat das Unternehmen neue Point-of-Sale-Taktiken parallel zu Marketingaktivitäten für den Markt in Las Vegas eingesetzt, was zu einer Verdreifachung der Verkäufe von TAAT® in der gesamten Speedee Mart-Kette von Juli 2022 bis August 2022 geführt hat.

Der neue CEO, Michael Saxon, hat schnell erkannt, dass eine bloße Präsenz im Geschäftslokal nicht ausreichend ist, um TAAT® populär zu machen und hat sofort gegengesteuert. - Das Ergebnis, eine Verdreifachung des Absatzes in nur einem Monat, ist für mich mehr als beeindruckend und zeigt was möglich ist.

Man kann sich des Eindruckes nicht verwehren, dass sich offenbar zahlreiche Anleger jetzt schon durch die Aufstockung ihrer Positionen rüsten, um einen etwaigen Hype bei guten Zahlen voll mitnehmen zu können: