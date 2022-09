Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt. Doch von den Tagestiefständen konnten sich Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq etwas erholen. Dennoch bleiben nach einer verlustreichen Woche Rezessionsängste und böse Vorahnungen vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationszahlen vom Dienstag scheuten Anleger vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch weiter das Risiko. Fest gerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...