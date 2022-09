Freiburg (ots) -



(...) Das geänderte Infektionsschutzgesetz überlässt es den Ländern, konkrete Regeln aufzustellen. Vor Ort, so die Rechtfertigung, sei die Situation halt immer anders. Vielleicht. Aber sie wird eben auch hier und dort anders beurteilt. Was genau ist das Ziel im Kampf gegen das Virus, wie erreichen wir es? Das ist immer die Frage. Wie man im Streit um die Wirkung der Maske vor einigen Wochen gesehen hat, herrscht da nicht immer Einigkeit. (...) Eine ganze Reihe verhält sich anders als Deutschland, wie jetzt eine Expertengruppe betont. Sie will, dass wir dem Vorbild etwa der Schweiz folgen und nicht mehr versuchen, Infektionen möglichst zu vermeiden. Sie führt gute Gründe dafür an, wie die trotz der Sommerwelle ausgebliebene Überlastung der Kliniken. Aber müssen wir deshalb im Winter hohe Krankenstände allerorten riskieren? Man kann durchaus zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. http://mehr.bz/nvt (BZ-Plus)



