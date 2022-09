Haomo.AI Technology Co., Ltd. hat den Modellen Ora Funky Cat und Wey Coffee 01 von Great Wall Motors bei der aktuellen Euro NCAP-Bewertung (European New Car Assessment Programme) durch seine intern entwickelten Technologien, darunter die automatische Notbremsung (AEB), ein überragendes Abschneiden ermöglicht. Dies berichtete Zhang Kai, Chairman bei Haomo, beim sechsten AI Day am 13. November.

Das Modell Ora Funky Cat erreichte 92 bei der Bewertung des Insassenschutzes für Erwachsene, 83 beim Insassenschutz für Kinder, 74 bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern und 93 bei Sicherheitsassistenz-Systemen, wohingegen das Modell Wey Coffee 01 91 %, 87 %, 79 bzw. 94% erreichte. Beide Modelle erhielten fünf Sterne.

Insbesondere im Bereich der Sicherheitsassistenz-Systeme, darunter Geschwindigkeitsassistent, Insassenüberwachung, Fahrspurassistent und AEB Car-to-Car lagen diese beiden Modelle nur hinter dem Tesla Model Y, das 98 erreichte, übertrafen jedoch Lexus NX (91 %), Mercedes-Benz T-Class (90 %) und Mercedes-Benz Citan Tourer (90 %). Im Vergleich dazu erreichte der BMW i4 lediglich 64 bei Sicherheitsassistenz-Systemen, wohingegen der Kia Niro 60 %, der Kia Sportage 72 und der Toyota Aygo X 81 erreichte.

In Bezug auf die AEB Car-to-Car-Kennzahl erzielten Wey Coffee 01 und Tesla Model Y mit 5,7 von 6 Punkten das gleiche Resultat, wohingegen Ora Funky Cat 5,5 Punkte erreichten.

"Wie die Testergebnisse zeigen, hat das AEB-System von Haomo inzwischen ein internationales Niveau erreicht, und wir erwarten, unseren sichereren und zuverlässigeren technologischen Produkten zum Durchbruch verhelfen zu können, um chinesische Marken weltweit auf den Markt zu bringen", so Zhang Kai beim AI Day-Event, das die Technologien des Unternehmens für autonomes Fahren weltweit präsentiert.

Im vierten Quartal dieses Jahres wird Great Wall Motor die Modelle Wey Coffee 01 und Ora Funky Cat im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Autohandelsunternehmen Emil Frey Group an europäische Kunden ausliefern.

Mit der Einführung dieser Produkte auf europäischen Straßen wird Haomo als erstes chinesisches Unternehmen seine Lösungen für autonomes Fahren exportieren.

In naher Zukunft wird Haomo die Massenproduktion der dritten Generation von HPilot aufnehmen, ein Advanced Driver Assistance System, das bereits die Level-2-Autonomie erreicht hat. Das System unterstützt PKW-Fahrer mit Funktionen wie automatischer Spurwechsel und AEB sowohl auf Stadtstraßen als auch auf Autobahnen.

HPilot wird in China bis Ende 2022 in zehn Städten und im Jahr 2023 in 100 Städten eingeführt.

Haomo ist gut aufgestellt, um mit globalen Automobilherstellern auf der Basis des "6P"-Prinzips zu kooperieren, das sechs Produkte für autonomes Fahren umfasst: Codes, Module, Software, Hardware, Cloud und Gesamtlösung, wie Zhang dem AI Day-Publikum berichtete.

Über Haomo.AI Technology Co., Ltd.

Haomo.AI wurde 2019 in Peking gegründet und ist ein Unternehmen für autonomes Fahren. Mit dem Ziel, unfall- und staufreies Reisen, einfache Mobilität und effiziente Logistik zu ermöglichen, trägt das Unternehmen dazu bei, die Art und Weise, wie sich Menschen fortbewegen und Logistik abwickeln, neu zu gestalten und zu verbessern.

Haomo bietet Automobilherstellern Level-2-Lösungen für automatisiertes Fahren an und verkauft ab April 2022 autonom fahrende Level-4-Transporter zu einem Preis von rund 100.000 RMB.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220916005200/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kristy Li

kristyli@chuhaimedia.com.cn